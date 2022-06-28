Новый посол США в Украине Бриджит Бринк приняла присягу

Вице-президент США Камала Харрис привела в понедельник к присяге нового посла в Украине Бриджит Бринк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на С-SPAN.
В ходе церемонии, состоявшейся в кабинете вице-президента в Белом доме Харрис сфотографировалась с новым послом и членами ее семьи.
В процессе церемонии журналисты пытались задать вопросы Бринк.
Напомним, 19 мая американский Сенат единогласно утвердил кандидатуру Бринк на должность посла США в Украине.
До этого назначения она была послом в Словакии. Считается опытным дипломатом.
Бринк работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США, координировала вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.
С 2014 по 2015 год была заместителем главы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 работала в Грузии заместителем главы миссии посольства США в Тбилиси.
В конце мая Бринк выдали визу для работы в Украине.
Отметим, должность посла США в Украине была вакантной с мая 2019 года, когда администрация Дональда Трампа отозвала в Вашингтон Мари Йованович.
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