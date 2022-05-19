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Сенат США единогласно утвердил кандидатуру посла США в Украине

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Вашингтон, Четверг 19 мая 2022 05:13
Сенат США единогласно утвердил кандидатуру посла США в Украине Бриджит Бринк (Фото: sk.usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Сенат США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Украине. До этого дипломат занимала должность посла США в Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также Бринк работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США, координировала вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.

С 2014 по 2015 год была заместителем главы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 работала в Грузии заместителем главы миссии посольства США в Тбилиси.

Напомним, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказывала, когда новый американский посол прибудет в Украину.

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