Сенат США единогласно утвердил кандидатуру посла США в Украине
Сенат США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Украине. До этого дипломат занимала должность посла США в Словакии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Также Бринк работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США, координировала вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.
С 2014 по 2015 год была заместителем главы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 работала в Грузии заместителем главы миссии посольства США в Тбилиси.
Напомним, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказывала, когда новый американский посол прибудет в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.