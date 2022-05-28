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Новому послу США в Украине выдали визу

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Вашингтон, Суббота 28 мая 2022 20:21
Новому послу США в Украине выдали визу Фото: новый посол США в Украине Бриджит Бринк (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк получила украинскую визу. Теперь она сможет прибыть в посольство в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

"Большое удовольствие выдать визу и встретиться с коллегой - новым послом США в Украине Бриджит Бринк. У Украины всегда были лучшие руководители американского дипломатического представительства, которые были не только высокопрофессиональными дипломатами, но и прекрасными людьми и примерами публичного служения. И в этот раз не стал исключением", - отметила Маркарова.

Напомним, 19 мая американский Сенат единогласно утвердил кандидатуру Бринк на должность посла США в Украине.

До этого назначения он была послом в Словакии. Считается опытным дипломатом.

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Соединенные Штаты Америки Оксана Маркарова
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