Новому послу США в Украине выдали визу
Новый посол США в Украине Бриджит Бринк получила украинскую визу. Теперь она сможет прибыть в посольство в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
"Большое удовольствие выдать визу и встретиться с коллегой - новым послом США в Украине Бриджит Бринк. У Украины всегда были лучшие руководители американского дипломатического представительства, которые были не только высокопрофессиональными дипломатами, но и прекрасными людьми и примерами публичного служения. И в этот раз не стал исключением", - отметила Маркарова.
Напомним, 19 мая американский Сенат единогласно утвердил кандидатуру Бринк на должность посла США в Украине.
До этого назначения он была послом в Словакии. Считается опытным дипломатом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.