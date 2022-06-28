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Новий посол США в Україні Бріджит Брінк прийняла присягу

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Віцепрезидент США Камала Харріс привела в понеділок до присяги нового посла в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на C-SPAN.

В ході церемонії, що відбулася в кабінеті віцепрезидента в Білому домі Харріс сфотографувалася з новим послом і членами її сім'ї.

У процесі церемонії журналісти намагалися задати Брінк питання.

Нагадаємо, 19 травня американський Сенат одноголосно затвердив кандидатуру Брінк на посаду посла США в Україні.

До цього призначення вона була послом у Словаччині. Вважається досвідченим дипломатом.

Брінк працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських і євразійських справ Держдепу США, координувала питання, пов'язані зі Східною Європою і Кавказом.

З 2014 по 2015 рік була заступником голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі.

В кінці травня Брінк видали візу для роботи в Україні.

Зазначимо, посада посла США в Україні була вакантною з травня 2019 року, коли адміністрація Дональда Трампа відкликала до Вашингтона Марі Йованович.

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