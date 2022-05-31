Новый посол США посетила место боев в Гостомеле

Первая поездка нового посла Соединенных Штатов Бриджит Бринк за пределы столицы состоялась в освобожденную от РФ часть Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата .

Новоприбывшая посол приехала в разрушенный аэропорт Гостомеля. Именно там украинские защитники дали отпор попыткам десантирования военных России.

"Во время моей первой поездки за пределы Киева я посетила аэродром Гостомель, где сражались украинские воины, и победили в одном из первых важных сражений в войне. Мои мысли – вместе с Донбассом, где сейчас происходит решающее сражение", – написала Бринк.

Накануне дипломат передала верительные грамоты в украинский МИД и начала свою каденцию в Киеве. Должность посла США в Украине была вакантна с 2019 года, когда в Вашингтон отозвали Мари Йованович.