Новый посол США в Украине передала в МИД верительные грамоты
В понедельник, 30 мая, новый посол США в Украине Бриджит Бринк вручила верительные грамоты в украинском Министерстве иностранных дел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатического представительства США в Украине.
Бринк рассказала, что помимо вручения грамот она также обсудила пути поддержания Украины в войне против России.
Стоит заметить, что передача верительных грамот фактически означает то, что Бринк уже официально начала миссию и заняла должность посла США в Украине.
При этом должность была вакантной с мая 2019 года, когда администрация Дональда Трампа отозвала в Вашингтон Мари Йованович.
Напомним, ранее стало известно, что новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев 29 мая. Официального объявления не было, но информация о прибытии содержится на ее страничке с биографией.
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