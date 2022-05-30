Новый посол США в Украине передала в МИД верительные грамоты

В понедельник, 30 мая, новый посол США в Украине Бриджит Бринк вручила верительные грамоты в украинском Министерстве иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатического представительства США в Украине.

Бринк рассказала, что помимо вручения грамот она также обсудила пути поддержания Украины в войне против России.

Стоит заметить, что передача верительных грамот фактически означает то, что Бринк уже официально начала миссию и заняла должность посла США в Украине.

При этом должность была вакантной с мая 2019 года, когда администрация Дональда Трампа отозвала в Вашингтон Мари Йованович.