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Новый посол США в Украине передала в МИД верительные грамоты

Новина українською →
Киев, Понедельник 30 мая 2022 22:10
Новый посол США в Украине передала в МИД верительные грамоты Фото: новый посол США в Украине Бриджит Бринк (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 30 мая, новый посол США в Украине Бриджит Бринк вручила верительные грамоты в украинском Министерстве иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатического представительства США в Украине.

Бринк рассказала, что помимо вручения грамот она также обсудила пути поддержания Украины в войне против России.

Стоит заметить, что передача верительных грамот фактически означает то, что Бринк уже официально начала миссию и заняла должность посла США в Украине.

При этом должность была вакантной с мая 2019 года, когда администрация Дональда Трампа отозвала в Вашингтон Мари Йованович.

Напомним, ранее стало известно, что новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев 29 мая. Официального объявления не было, но информация о прибытии содержится на ее страничке с биографией.

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