Новий посол США відвідала місце боїв у Гостомелі

Перша поїздка нового посла Сполучених Штатів Бріджит Брінк за межі столиці відбулася в звільнену від РФ частину Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломатки .

Новоприбула посол приїхала в зруйнований аеропорт Гостомеля. Саме там українські захисники дали відсіч спробам десантування військових Росії.

"Під час моєї першої поїздки за межі Києва я відвідала аеродром Гостомель, де билися українські воїни, і перемогли в одній із перших важливих битв у війні. Мої думки – разом з Донбасом, де зараз відбувається вирішальна битва", – написала Брінк.

Напередодні дипломатка передала вірчі грамоти до українського МЗС і розпочала свою каденцію в Києві. Посада посла США в Україні була вакантною з 2019 року, коли до Вашингтона відкликали Марі Йовановіч.