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Новый посол Грузии разъяснил в МИД Украины задержание Саакашвили

Автор: Артур Родивилов

Новый посол Грузии Георгий Закаршвили обсудил в МИД Украины задержание Михаила Саакашвили. Тема экстрадиции не поднималась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Имеди".

Закарашвили после проведенной в понедельник первой встречи в украинском внешнеполитическом ведомстве заявил, что разговор шел по многим направлениям сотрудничества между двумя странами.

"Разговор был и о Саакашвили, находящемся в заключении в Руставской тюрьме. Украинская сторона высказала благодарность в связи с посещением его в тюрьме украинским консулом. Я заверил, что грузинская сторона обеспечит соблюдение всех международных норм в отношении Саакашвили", - заявил дипломат.

Он выразил уверенность, что никаких разногласий в стратегическом партнерстве между Грузией и Украиной не будет.

"Об экстрадиции Саакашвили вообще не было разговора. Что касается заявления президента Украины, выразившего обеспокоенность в связи с задержанием украинского гражданина, то это вполне естественно и понятно", - отметил Закарашвили.

Напомним, 1 октября стало известно, что Саакашвили вернулся в Грузию, после чего его задержали грузинские силовики. Саакашвили отправили в тюрьму, потому что против него в Грузии открыты уголовные дела.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский пообещал, что украинская сторона будет заниматься возвращением Саакашвили в Украину поскольку он имеет украинское гражданство.

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Михаил Саакашвили