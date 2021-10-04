Новый посол Грузии разъяснил в МИД Украины задержание Саакашвили

Новый посол Грузии Георгий Закаршвили обсудил в МИД Украины задержание Михаила Саакашвили. Тема экстрадиции не поднималась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Имеди".
Закарашвили после проведенной в понедельник первой встречи в украинском внешнеполитическом ведомстве заявил, что разговор шел по многим направлениям сотрудничества между двумя странами.
"Разговор был и о Саакашвили, находящемся в заключении в Руставской тюрьме. Украинская сторона высказала благодарность в связи с посещением его в тюрьме украинским консулом. Я заверил, что грузинская сторона обеспечит соблюдение всех международных норм в отношении Саакашвили", - заявил дипломат.
Он выразил уверенность, что никаких разногласий в стратегическом партнерстве между Грузией и Украиной не будет.
"Об экстрадиции Саакашвили вообще не было разговора. Что касается заявления президента Украины, выразившего обеспокоенность в связи с задержанием украинского гражданина, то это вполне естественно и понятно", - отметил Закарашвили.
Напомним, 1 октября стало известно, что Саакашвили вернулся в Грузию, после чего его задержали грузинские силовики. Саакашвили отправили в тюрьму, потому что против него в Грузии открыты уголовные дела.
Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский пообещал, что украинская сторона будет заниматься возвращением Саакашвили в Украину поскольку он имеет украинское гражданство.