Новий посол Грузії роз'яснив у МЗС України затримання Саакашвілі

Закарашвілі після проведеної в понеділок першої зустрічі в українському зовнішньополітичному відомстві заявив, що розмова йшла за багатьма напрямками співпраці між двома країнами.

"Розмова була і про Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні в Руставській в'язниці. Українська сторона висловила подяку у зв'язку з відвідуванням його у в'язниці українським консулом. Я запевнив, що грузинська сторона забезпечить дотримання всіх міжнародних норм щодо Саакашвілі", - заявив дипломат.

Він висловив упевненість, що жодних розбіжностей у стратегічному партнерстві між Грузією та Україною не буде.

"Про екстрадицію Саакашвілі взагалі не було розмови. Що стосується заяви президента України, який висловив стурбованість у зв'язку із затриманням українського громадянина, то це цілком природно і зрозуміло", - зазначив Закарашвілі.