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Новий посол Грузії роз'яснив у МЗС України затримання Саакашвілі

Автор: Артур Родивилов

Новий посол Грузії Георгій Закаршвілі обговорив у МЗС України затримання Михайла Саакашвілі. Тема екстрадиції не підіймалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Імеді".

Закарашвілі після проведеної в понеділок першої зустрічі в українському зовнішньополітичному відомстві заявив, що розмова йшла за багатьма напрямками співпраці між двома країнами.

"Розмова була і про Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні в Руставській в'язниці. Українська сторона висловила подяку у зв'язку з відвідуванням його у в'язниці українським консулом. Я запевнив, що грузинська сторона забезпечить дотримання всіх міжнародних норм щодо Саакашвілі", - заявив дипломат.

Він висловив упевненість, що жодних розбіжностей у стратегічному партнерстві між Грузією та Україною не буде.

"Про екстрадицію Саакашвілі взагалі не було розмови. Що стосується заяви президента України, який висловив стурбованість у зв'язку із затриманням українського громадянина, то це цілком природно і зрозуміло", - зазначив Закарашвілі.

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі повернувся до Грузії, після чого його затримали грузинські силовики. Саакашвілі відправили до в'язниці, тому що проти нього в Грузії відкриті кримінальні справи.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що українська сторона займатиметься поверненням Саакашвілі до України оскільки він має українське громадянство.

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Міхеіл Саакашвілі