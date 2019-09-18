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Новый посол Грузии начал работу в Украине

Новости » Политика    18.09.2019 - 21:49
Новый посол Грузии начал работу в Украине
Фото: Василь Боднар и Теймураз Шарашенидзе (mfa.gov.ua)

Грузия неизменно поддерживает территориальную целостность Украины

Новоназначенный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вручил копии верительных грамот заместителю главы Министерства иностранных дел Украины (МИД) Василию Боднару. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Во время встречи новый посол Грузии в Украине заверил, что Грузия неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.

В ходе общения стороны отметили готовность к активизации политического диалога и выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении украинского-грузинского сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Также состоялся обмен мнениями в контексте противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и Грузии.

Отметим, Теймураз Шарашенидзе ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане. Он стал преемником посла Гелы Думбадзе, которого МИД Грузии отозвал из Украины с целью назначения на другую должность.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 июля Министерство иностранных дел Грузии отозвало посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе. Вместе с Думбадзе были заменены несколько дипломатов.

Кроме того, новый посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас официально прибыл в Украину и начал свою работу.

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