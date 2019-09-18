Новий посол Грузії почав роботу в Україні

Фото: Василь Боднар і Теймураз Шарашенидзе (mfa.gov.ua)

Грузія незмінно підтримує територіальну цілісність України

Новопризначений посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенидзе вручив копії вірчих грамот заступнику голови Міністерства закордонних справ України (МЗС) Василю Боднару. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МЗС.

Під час зустрічі новий посол Грузії в Україні запевнив, що Грузія незмінно підтримує територіальну цілісність України.

В ході спілкування сторони відзначили готовність до активізації політичного діалогу та висловили взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні українсько-грузинського співробітництва за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес.

Також відбувся обмін думками у контексті протидії триваючої російської агресії проти України і Грузії.

Зазначимо, Теймураз Шарашенидзе раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані. Він став наступником посла Гели Думбадзе, якого МЗС Грузії відкликав з України з метою призначення на іншу посаду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 липня Міністерство закордонних справ Грузії відкликало посла Грузії в Україні Гела Думбадзе. Разом з Думбадзе були замінені кілька дипломатів.

Крім того, новий посол Європейського союзу в Україні Матті Маасикас офіційно прибув в Україну і почав свою роботу.