ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новий посол Грузії почав роботу в Україні

Новини » Політика    18.09.2019 - 21:49
Новий посол Грузії почав роботу в Україні
Фото: Василь Боднар і Теймураз Шарашенидзе (mfa.gov.ua)

Грузія незмінно підтримує територіальну цілісність України

Новопризначений посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенидзе вручив копії вірчих грамот заступнику голови Міністерства закордонних справ України (МЗС) Василю Боднару. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МЗС.

Під час зустрічі новий посол Грузії в Україні запевнив, що Грузія незмінно підтримує територіальну цілісність України.

В ході спілкування сторони відзначили готовність до активізації політичного діалогу та висловили взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні українсько-грузинського співробітництва за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес.

Також відбувся обмін думками у контексті протидії триваючої російської агресії проти України і Грузії.

Зазначимо, Теймураз Шарашенидзе раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані. Він став наступником посла Гели Думбадзе, якого МЗС Грузії відкликав з України з метою призначення на іншу посаду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 липня Міністерство закордонних справ Грузії відкликало посла Грузії в Україні Гела Думбадзе. Разом з Думбадзе були замінені кілька дипломатів.

Крім того, новий посол Європейського союзу в Україні Матті Маасикас офіційно прибув в Україну і почав свою роботу.

У Грузії оголосили мораторій на помилування До України прибув новий посол ЄС
Новини України Грузіяпосол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся