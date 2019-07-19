Новый посол Германии начала дипмиссию в Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла Германии в Украине Анки Фельдгузен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как сообщается, в ходе встречи было констатировано динамический характер двустороннего сотрудничества между Украиной и Германией. Елена Зеркаль отметила важную роль Берлина в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины, нарушенной в результате российской агрессии, а также в сохранении поддержки международного сообщества Украины в противодействии агрессору.

"Отмечалась весомая практическая помощь правительства ФРГ в осуществлении реформ в Украине. Положительно отмечено устойчивый рост торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Зеркаль отдельно ознакомила немецкого посла по итогам международных судебных процессов Украины против РФ, как агрессора, и выразила уверенность, что Германия будет продолжать поддерживать усилия Украины по безусловной имплементации Москвой решений важных судебных инстанций.

"Касаясь энергетической сферы, Елена Зеркаль отметила важность дальнейшего сотрудничества с правительством ФРГ для эффективной имплементации директив Еврокомиссии по укреплению энергобезопасности и конкуренции на внутреннем рынке газа в Евросоюзе", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь, Анка Фельдгузен дала высокую оценку состоянию демократии в Украине, свидетельством чего, в частности свободные и демократические избирательные процессы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки Валерия Чалого.

Кроме того, президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила нового посла Эстонской Республики в Украине. Ним стал Каймо Куусе.