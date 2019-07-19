Новий посол Німеччини початку дипмісію в Україні

Заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МЗС України.

Як повідомляється, в ході зустрічі було констатовано динамічний характер двостороннього співробітництва між Україною і Німеччиною. Олена Зеркаль зазначила важливу роль Берліна у збереженні суверенітету і територіальної цілісності України, порушеною в результаті російської агресії, а також у збереженні підтримки міжнародного співтовариства України у протидії агресорові.

"Відзначалася вагома практична допомога уряду ФРН у здійсненні реформ в Україні. Позитивно відзначено стійке зростання торговельно-економічних відносин та інвестиційного співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Зеркаль окремо ознайомила німецького посла за підсумками міжнародних судових процесів проти РФ, як агресора, і висловила впевненість, що Німеччина буде продовжувати підтримувати зусилля України щодо безумовної імплементації Москвою важливих рішень судових інстанцій.

"Торкаючись енергетичної сфери, Олена Зеркаль наголосила на важливості подальшої співпраці з урядом ФРН для ефективної імплементації директив Єврокомісії по зміцненню енергобезпеки та конкуренції на внутрішньому ринку газу в Євросоюзі", - відзначили в прес-службі.

У свою чергу, Анка Фельдгузен дала високу оцінку станом демократії в Україні, свідченням чого, зокрема вільні і демократичні виборчі процеси.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський звільнив надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки Валерія Чалого.

Крім того, президент Естонії Керсті Кальюлайд призначила нового посла Естонської Республіки в Україні. Ним став Каймо Куусе.