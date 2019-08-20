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Новый посол Франции прибыл в Украину

Новости » Политика    20.08.2019 - 10:19
Новый посол Франции прибыл в Украину
Фото: Этьен де Понсен (facebook.com etienne deponcins)

Посол был назначен указом Макрона 24 июля

Новоназначенный посол Франции Этьен де Понсен прибыл в Киев. Об этом французский дипломат написал в своем Twitter.

Он отметил, что его миссия во главе посольства Франции в Украине может начинаться.

Новый посол Франции прибыл в Украину

"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начинаться", - подчеркнул Понсен.

Добавим, Этьена де Понсена назначили послом Франции в Украине 24 июля. Он был назначен указом президента Эммануэля Макрона.

Напомним, ранее анонсировалось, что Этьен де Понсен вскоре собирается прибыть в Киев после назначения на должность указом Эммануэля Макрона.

Этьен де Понсен работал до этого первым советником в посольстве Франции в Польше, послом в Кении и Сомали, послом в Болгарии. С июля 2015 года по август 2019 года он работал инспектором по иностранным делам в Министерстве европейских и иностранных дел Франции. Это было его последнее место работы.

Как писало РБК-Украина, предыдущий посол Франции Изабель Дюмон попрощалась c Украиной через Twitter. Ее полномочия на этой должности закончились в июле 2019 года. Отметим, в начале лета в интервью РБК-Украина она заявила, что сомневается в перспективах миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.

Отметим также, 19 июля в Украине дипломатическую миссию начала новый посол Германии Анка Фельдгузен.

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