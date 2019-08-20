Новий посол Франції прибув до України

Фото: Етьєн де Понсен (facebook.com etienne deponcins)

Посол був призначений указом Макрона 24 липня

Новопризначений посол Франції Етьєн де Понсен прибув до Києва. Про це французький дипломат написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що його місія на чолі посольства Франції в Україні може розпочинатися.

"Добре прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства Франції в Україні може розпочинатися", - підкреслив Понсен.

Додамо, Етьєна де Понсена призначили послом Франції в Україні 24 липня. Його було призначено указом президента Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що Етьєн де Понсен незабаром збирається прибути до Києва після призначення на посаду указом Еммануеля Макрона.

Етьєн де Понсен працював до цього першим радником у посольстві Франції у Польщі, послом у Кенії і Сомалі, послом у Болгарії. З липня 2015 року по серпень 2019 року він працював інспектором у закордонних справах у Міністерстві європейських і закордонних справ Франції. Це було його останнє місце роботи.

Як писало РБК-Україна, попередній посол Франції Ізабель Дюмон попрощалася c Україною через Twitter. Її повноваження на цій посаді закінчилися в липні 2019 року. Відзначимо, на початку літа в інтерв'ю РБК-Україна вона заявила, що сумнівається в перспективах миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі.

Відзначимо також, 19 липня в Україні дипломатичну місію розпочала новий посол Німеччини Анка Фельдгузен.