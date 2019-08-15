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Новый посол Франции скоро прибудет в Украину

Новости » Политика    15.08.2019 - 11:44
Новый посол Франции скоро прибудет в Украину
Фото: Этьен де Понсен (bg.ambafrance.org)

Этьен де Понсен заменит на этой должности Изабель Дюмон

Новый чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен вскоре собирается прибыть в Киев после назначения на должность указом Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter дипломата.

Отметим, что Этьен де Понсен был назначен на эту должность 24 июля указом президента Франции Эммануэля Макрона.

"Горд и счастлив моим назначением на должность посла Франции в Украине. Выезд в Киев приближается", - сообщил де Понсен.

Новый посол Франции скоро прибудет в Украину

Этьен де Понсен работал до этого первым советником в посольстве Франции в Польше, послом в Кении и Сомали, послом в Болгарии. С июля 2015 года по август 2019 года он работал инспектором по иностранным делам в Министерстве европейских и иностранных дел Франции. Это было его последнее место работы.

Напомним, предыдущий посол Франции Изабель Дюмон попрощалась c Украиной тоже через Twitter. Ее полномочия на этой должности закончились в июле 2019 года. Отметим, в начале лета в интервью РБК-Украина она заявила, что сомневается в перспективах миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.

Добавим, 19 июля в Украине дипломатическую миссию начала новый посол Германии Анка Фельдгузен.

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