Новый посол Британии начала дипмиссию в Украине

Посол вручила копии своих верительных грамот Елене Зеркаль

Новоназначенный посол Великобритании Мелинда Симмонс начала свою работу в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении посольства Великобритании в Украине в Twitter.

Как сообщается, посол вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

"Новый посол Великобритании госпожа Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины госпоже Елене Зеркаль", - говорится в сообщении.

New British Ambassador Melinda Simmons has handed over copies of her credentials to Deputy Foreign Minister of #Ukraine Olena Zerkal



Нова Посол пані Мелінда Сіммонс вручила копії своїх вірчих грамот заступнику Міністра закордонних справ пані Олені Зеркаль @MFA_Ukraine pic.twitter.com/yPssMJpRIB