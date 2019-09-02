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Новый посол Британии начала дипмиссию в Украине

Новости » Политика    02.09.2019 - 18:52
Новый посол Британии начала дипмиссию в Украине
Фото: Мелинда Симмонс и Елена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Посол вручила копии своих верительных грамот Елене Зеркаль

Новоназначенный посол Великобритании Мелинда Симмонс начала свою работу в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении посольства Великобритании в Украине в Twitter.

Как сообщается, посол вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

"Новый посол Великобритании госпожа Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины госпоже Елене Зеркаль", - говорится в сообщении.

Отметим, с 2018 года Симмонс проходит в Министерстве иностранных дел страны курс подготовки к работе в должности посла, усиленно изучая украинский язык.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 августа посол Великобритании в Украине Джудит Гоф завершила свою дипломатическую миссию в Украине. Она отметила, что Великобритания помогала украинской стороне в создании НАБУ и Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла Германии в Украине Анки Фельдгузен.

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