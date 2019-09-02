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Новий посол Британії початку дипмісію в Україні

Новини » Політика    02.09.2019 - 18:52
Новий посол Британії початку дипмісію в Україні
Фото: Мелінда Сіммонс і Олена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Посол вручив копії вірчих грамот Олени Зеркаль

Новопризначений посол Великобританії Мелінда Сіммонс розпочала свою роботу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Великобританії в Україні у Twitter.

Як повідомляється, посол вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олени Зеркаль.

"Новий посол Великобританії пані Мелінда Сіммонс вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України пані Олени Зеркаль", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, з 2018 року Сіммонс проходить в Міністерстві закордонних справ країни курс підготовки до роботи на посаді посла, посилено вивчаючи українську мову.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 серпня посол великої Британії в Україні Джудіт Гоф завершила свою дипломатичну місію в Україні. Вона зазначила, що Великобританія допомагала українській стороні у створенні НАБУ і Вищого антикорупційного суду.

Крім того, заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен.

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