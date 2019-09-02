Новий посол Британії початку дипмісію в Україні

Фото: Мелінда Сіммонс і Олена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Посол вручив копії вірчих грамот Олени Зеркаль

Новопризначений посол Великобританії Мелінда Сіммонс розпочала свою роботу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Великобританії в Україні у Twitter.

Як повідомляється, посол вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олени Зеркаль.

"Новий посол Великобританії пані Мелінда Сіммонс вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України пані Олени Зеркаль", - йдеться в повідомленні.

New British Ambassador Melinda Simmons has handed over copies of her credentials to Deputy Foreign Minister of #Ukraine Olena Zerkal



Нова Посол пані Мелінда Сіммонс вручила копії своїх вірчих грамот заступнику Міністра закордонних справ пані Олені Зеркаль @MFA_Ukraine pic.twitter.com/yPssMJpRIB — UK in Ukraine (@UKinUkraine) 2 сентября 2019 г.

Зазначимо, з 2018 року Сіммонс проходить в Міністерстві закордонних справ країни курс підготовки до роботи на посаді посла, посилено вивчаючи українську мову.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 серпня посол великої Британії в Україні Джудіт Гоф завершила свою дипломатичну місію в Україні. Вона зазначила, що Великобританія допомагала українській стороні у створенні НАБУ і Вищого антикорупційного суду.

Крім того, заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен.