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Новый пакет санкций ЕС ударит по нефтяному рынку России

Автор: Артур Родивилов

Второй пакет санкций Евросоюза включает в себя ограничения в отношении нефтяного рынка России. Кроме того ЕС введет запрет на продажу самолетов и техники российским авиакомпаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

Санкции ударят по нефтяному сектору, поскольку из-за них "Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы".

"Мы нацелены на энергетический сектор, ключевую область экономики, которая особенно выгодна российскому государству", - заявила она.

По словам главы ЕК, новые меры могут затронуть до 70% банковского сектора России. Евросоюз намерен ограничить стране доступ к технологиям, в том числе к полупроводникам, и ввести визовые ограничения. Они коснутся дипломатов, связанных с ними групп и бизнесменов.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. В частности, будет выделено оборонительное вооружение.

США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против самых больших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ". Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента РФ Владимира Путина.

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Санкции против России