Новый пакет санкций ЕС ударит по нефтяному рынку России

Второй пакет санкций Евросоюза включает в себя ограничения в отношении нефтяного рынка России. Кроме того ЕС введет запрет на продажу самолетов и техники российским авиакомпаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

Санкции ударят по нефтяному сектору, поскольку из-за них "Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы". "Мы нацелены на энергетический сектор, ключевую область экономики, которая особенно выгодна российскому государству", - заявила она. По словам главы ЕК, новые меры могут затронуть до 70% банковского сектора России. Евросоюз намерен ограничить стране доступ к технологиям, в том числе к полупроводникам, и ввести визовые ограничения. Они коснутся дипломатов, связанных с ними групп и бизнесменов.