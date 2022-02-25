RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Новий пакет санкцій ЄС вдарить по нафтовому ринку Росії

Автор: Артур Родивилов

Другий пакет санкцій Євросоюзу містить обмеження щодо нафтового ринку Росії. Крім того ЄС введе заборону на продаж літаків і техніки російським авіакомпаніям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в Twitter.

Санкції вдарять по нафтовому сектору, оскільки через них "Росія не зможе модернізувати свої нафтопереробні заводи".

"Ми націлені на енергетичний сектор, ключову область економіки, яка особливо вигідна Російській державі", - заявила вона.

За словами глави ЄК, нові заходи можуть торкнутися до 70% банківського сектора Росії. Євросоюз має намір обмежити країні доступ до технологій, у тому числі до напівпровідників, і ввести візові обмеження. Вони торкнуться дипломатів, пов'язаних з ними груп і бізнесменів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Сполучене Королівство надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Зокрема, буде виділено оборонне озброєння.

США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії