Новый наставник "Зари" признан лучшим тренером 6 тура УПЛ

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник признан лучшим наставником 6 тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Под его руководством луганская команда отыграла два гола, одержав волевую ничью с киевским "Динамо" (2:2).

"Матч против "Динамо" - это испытание для любой украинской команды, особенно для" Зари "- команды, которая находится в становлении и перестройке, недавно вылетела из еврокубков, а в личных противостояниях с киевлянами не может выиграть восемь матчей. Получить ничью при обстоятельствах, которые состояли против тебя - почетно", - говорится в сообщении.

Отметим, "Динамо" не смогло выиграть уже во втором матче под руководством Алексея Михайличенко. У киевлян после 6 тура восемь очков и пятое место. "Заря" же занимает третье место с 11 очками.

Скрипник возглавил "Зарю" в начале июня, сменив на посту главного тренера луганчан Юрия Вернидуба, и подписал с клубом контракт на 3 года.

Напомним, "Заря" не смогла пройти "Эспаньол" на пути в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20.