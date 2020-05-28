ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новий податок на продаж авто: що зміниться для українців

Новини » Економіка     28.05.2020 - 20:06
Новий податок на продаж авто: що зміниться для українців
Фото: автомобілі (Віталій Носач/РБК-Україна)

Податкові зміни направлені проти тіньового ринку продавців авто

Закон про зміни до Податкового кодексу, який президент Володимир Зеленський підписав 21 травня, збільшує податок на продаж автівок. Він має вивести з "тіні" ринок професійних продавців авто.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

За словами експерта, інтереси звичайних автомобілістів навряд чи будуть обмежені цим законом.

Зазначимо, йдеться про сплату податку на продаж третього транспортного засобу за рік. Раніше у випадку продажу чи обміну протягом року третього і наступного авто необхідно було сплатити державі 5% його вартості, тепер же - 18%.

Цей податок стосується не тільки легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспорту, зокрема причепів, мопедів і мотоциклів.

Назаренко зазначив, що у рамках нового закону у таких "тіньових продавців" є два виходи.

"Якщо людина займається "підприємницькою діяльністю", викуповує автомобілі, потім їх ставить на облік на себе, потім знову перепродає, то зрозуміло що зараз у цієї людини два виходи: або платити цей прибутковий податок, або зареєструватися як ФОП, що займається торгівлею автомобілями і сплачувати податки", - сказав він.

Директор асоціації наголосив, що звичайний автомобіліст, який не займається продажем транспорту, не міняє автівки надто часто.

"Я не бачу нічого поганого, щоб торгувати автомобілями зі сплатою якихось прибуткових податків… Цей закон спрямований на усунення тіньового ринку професійних продавців автомобілів, які на сьогодні працюють у тіні. Звичайна людина не міняє автомобілі так часто", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що фракція "Слуга народу" не планує переглядати законопроект про скасування акцизу на ввезення автомобілів.

Як писало РБК-Україна, глава комітету зазначив, що схвалення Радою законопроекту №1030 12 вересня було останнім компромісом, яким надавалася відстрочка штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Налоговый кодексавтомобилиПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся