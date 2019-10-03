Рада не будет пересматривать акциз на евробляхи

Фото: митинг владельцев евроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Принятие закона было последним компромисом

Верховная рада не планирует пересматривать законопроект об отмене акциза на ввоз автомобилей. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Гетманцев заявил, что президент Украины ведет переговоры с владельцами авто на еврономерах. При этом он отметил, что лично не будет подавать законопроект об отмене акциза.

"Я точно не буду инициировать вопрос пересмотра ставок акциза. Будет ли это делать президент, это, наверное, вопрос его переговоров с этой группой активистов", - сказал он.

Гетманцев подчеркнул, что принятие законопроекта №1030 12 сентября было последним компромисом. Отметим, в законопроекте предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.

Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

"Не знаю, будет ли оно (решение, - ред) вообще. Потому что когда мы принимали этот закон, мы говорили о том, что это последний компромисс в этом вопросе", - сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, Кабинет министров дал распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции в отношении владельцев автомобилей с иностранной регистрацией до 2020 года.

Иакже РБК-Украина сообщало, что 12 сентября Верховная рада Украины отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на 3 месяца.