Новый министр обороны назвал недостижимой скорую адаптацию ВСУ к стандартам НАТО

Адаптация Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО является недостижимой целью в ближайшее время. Об этом заявил новый министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

По словам Тарана, приоритетом реформирования военной сферы является внедрение стандартов Альянса в ВСУ.

"Учитывая наши реалии, главной задачей Министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели - полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, должна быть вполне реальная цель - максимальное обеспечение способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса", - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать заседания Совета Украина-НАТО, пока Киев не восстановит права национальных меньшинств. Речь идет о возможности венгерскому меньшинству Закарпатья получать образование в украинских школах на венгерском языке.

До этого в Кабинете министров Украины заявляли, что Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями.