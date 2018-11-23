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Новый министр финансов назвала цель номер один

Новости » Экономика    23.11.2018 - 12:33
Новый министр финансов назвала цель номер один
Оксана Маркарова (@MinFin_Ukraine)

Для Маркаровой важнейшей целью является профицитный бюджет

Министерство финансов Украины планирует выйти на бездефицитный, а впоследствии и на профицитный государственный бюджет. Об этом на брифинге сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

Маркарова напомнила, что в государственном бюджете на 2019 год, принятом Верховной радой, дефицит бюджета составляет 2,3%.

"Я надеюсь, что наступит время, когда мы будем таргетировать не уменьшение дефицита, а реально выйдем на бездефицитный бюджет или, возможно, в будущем профицитный бюджет, это вообще была бы цель номер один", - сказала она.

Министр финансов отметила, что начиная с 2014 года уменьшение дефицита бюджета, так называемая бюджетная консолидация, является одной из главных целей Минфина.

Напомним, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ночь на 23 ноября. По сравнению с первым чтением доходы и расходы бюджета выросли на 17,7 млрд грн. Увеличение, в частности, произойдет благодаря повышению цен на газ для населения, что даст бюджету около 9 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, 23 ноября Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. До этого она исполняла обязанности министра.

Маркарова назвала два ключевых вопроса для одобрения программы МВФ Норма о снижении стоимости безналоговых посылок до 100 евро вступит в силу с 1 июля
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