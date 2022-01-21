Новый государственный праздник и экономический паспорт: что рассмотрит Рада на следующей неделе

Верховная рада продолжит работу в пленарном режиме после более чем месячного перерыва. На неделе 25-28 января 2022 года депутаты рассмотрят ряд законопроектов, среди которых введение нового государственного праздника и экономического паспорта украинцев, которые родились с 1 января 2019 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук.
По ее данным, в планах народных депутатов рассмотреть такие законопроекты:
Кроме того, она сообщила, что в понедельник, 24 января, в 19:00, в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции политической партии "Слуга народа", на котором народные депутаты обсудят план работы на неделю.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности 28 июля и подал в Раду проект закона по которому он должен быть выходным днем.