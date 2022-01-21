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Новый государственный праздник и экономический паспорт: что рассмотрит Рада на следующей неделе

Автор: Александр Белоус

Верховная рада продолжит работу в пленарном режиме после более чем месячного перерыва. На неделе 25-28 января 2022 года депутаты рассмотрят ряд законопроектов, среди которых введение нового государственного праздника и экономического паспорта украинцев, которые родились с 1 января 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук.

По ее данным, в планах народных депутатов рассмотреть такие законопроекты:

  • №3415-об ограничении права народных депутатов подавать правки в законопроекты;
  • №4278, 4279 - о повышении лимита налогообложения заказы из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро;
  • №5583 - о внесении изменений в закон о статусе ветеранов войны, по совершенствованию системы социальной защиты;
  • №5864 - о введении нового государственного праздника - Дня украинской государственности, который планируют отмечать 28 июля;
  • Пакет президентских законопроектов о введении экономического паспорта украинцев - №№6394, 6395, 6396, 6397;
  • №6302-по подготовке и ведению Национального сопротивления.

Кроме того, она сообщила, что в понедельник, 24 января, в 19:00, в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции политической партии "Слуга народа", на котором народные депутаты обсудят план работы на неделю.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности 28 июля и подал в Раду проект закона по которому он должен быть выходным днем.

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