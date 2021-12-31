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В Новый год у границ Украины 2000 военных РФ будут находиться на боевом посту

Автор: Мария Кучерявец

В новогоднюю ночь на боевом посту будет находиться около двух тысяч российских солдат общевойсковой армии. Речь идет о Западном военном округе РФ, который граничит с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Почти 2 тысячи военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа в новогоднюю ночь будут находиться на боевом посту в частях и соединениях, дислоцированных в Курской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Московской областях", - говорится в сообщении.

По данным российского Минобороны, боевое дежурство и будут нести, в частности, военнослужащие танковых, мотострелковых, артиллерийских, ракетных, инженерных, радиотехнических и других подразделений общевойсковой армии округа.

Кроме этого, военнослужащие зенитно-ракетных подразделений вместе со специалистами РЭБ будут охранять воздушное пространство.

"Особое внимание будет уделяться недопущению диверсии в парках боевых машин, складах, арсеналах, узлах связи и пунктов управления общевойсковой армии ЗВО.

Также, по информации пресс-службы, на территории гарнизонов, где дислоцируются части и соединения общевойсковой армии ЗВО будет "обеспечено совместную работу дежурных подразделений противодействия терроризму, военной полиции и военной автоинспекции".

Отметим, что в Госдуме России оценили результаты разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Там утверждают, что угроза войны постепенно отходит.

Напомним, в России ответили, закончится ли война на Донбассе в ближайшее время.

Добавим, Россия угрожает "принять меры", если США и НАТО не ответят на "гарантии безопасности".

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