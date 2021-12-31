У Новий рік біля кордонів України 2000 військових РФ перебуватимуть на бойовому посту

У новорічну ніч на бойовому посту перебуватиме близько двох тисяч російських солдатів загальновійськової армії. Мова йде про Західний військовий округ РФ, який межує з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.
"Майже 2 тисячі військовослужбовців загальновійськової армії Західного військового округу в новорічну ніч будуть перебувати на бойовому посту в частинах та з'єднаннях, дислокованих у Курській, Воронезькій, Білгородській, Смоленській, Брянській та Московській областях", - йдеться в повідомленні.
За даними російського Міноборони, бойове чергування нестимуть, зокрема, військовослужбовці танкових, мотострілецьких, артилерійських, ракетних, інженерних, радіотехнічних та інших підрозділів загальновійськової армії округу.
Крім цього, військовослужбовці зенітно-ракетних підрозділів разом із фахівцями РЕБ охоронятимуть повітряний простір.
"Особлива увага приділятиметься недопущенню диверсії у парках бойових машин, складах, арсеналах, вузлах зв'язку та пунктів управління загальновійськової армії ЗВО.
Також, за інформацією прес-служби, на території гарнізонів, де дислокуються частини та з'єднання загальновійськової армії ЗВО буде "забезпечено спільну роботу чергових підрозділів протидії тероризму, військової поліції та військової автоінспекції".
Зазначимо, у Держдумі Росії оцінили результати розмови президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена. Кажуть, що загроза війни поступово відходить.
Нагадаємо, у Росії відповіли, чи закінчиться війна на Донбасі найближчим часом.
Додамо, Росія погрожує "вжити заходів", якщо США і НАТО не дадуть відповідь на "гарантії безпеки".