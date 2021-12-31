RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Новий рік біля кордонів України 2000 військових РФ перебуватимуть на бойовому посту

Автор: Марія Кучерявець

У новорічну ніч на бойовому посту перебуватиме близько двох тисяч російських солдатів загальновійськової армії. Мова йде про Західний військовий округ РФ, який межує з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

"Майже 2 тисячі військовослужбовців загальновійськової армії Західного військового округу в новорічну ніч будуть перебувати на бойовому посту в частинах та з'єднаннях, дислокованих у Курській, Воронезькій, Білгородській, Смоленській, Брянській та Московській областях", - йдеться в повідомленні.

За даними російського Міноборони, бойове чергування нестимуть, зокрема, військовослужбовці танкових, мотострілецьких, артилерійських, ракетних, інженерних, радіотехнічних та інших підрозділів загальновійськової армії округу.

Крім цього, військовослужбовці зенітно-ракетних підрозділів разом із фахівцями РЕБ охоронятимуть повітряний простір.

"Особлива увага приділятиметься недопущенню диверсії у парках бойових машин, складах, арсеналах, вузлах зв'язку та пунктів управління загальновійськової армії ЗВО.

Також, за інформацією прес-служби, на території гарнізонів, де дислокуються частини та з'єднання загальновійськової армії ЗВО буде "забезпечено спільну роботу чергових підрозділів протидії тероризму, військової поліції та військової автоінспекції".

Зазначимо, у Держдумі Росії оцінили результати розмови президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена. Кажуть, що загроза війни поступово відходить.

Нагадаємо, у Росії відповіли, чи закінчиться війна на Донбасі найближчим часом.

Додамо, Росія погрожує "вжити заходів", якщо США і НАТО не дадуть відповідь на "гарантії безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна