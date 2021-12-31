В России оценили угрозу войны для страны

В Госдуме России оценили результаты разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байден. Говорят, что угроза войны постепенно уходит.

Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

Он также ожидает результатов от переговоров США и РФ о "гарантиях безопасности".

"Надеюсь, что в январе будут дальнейшие новости, повторяю, трудно ожидать, что все желаемое осуществится, но, во всяком случае, совершенно точно угроза военного столкновения уходит постепенно вместе с этим годом", - сказал Затулин.