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В России оценили угрозу войны для страны

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Москва, Пятница 31 декабря 2021 13:09
В России оценили угрозу войны для страны Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Госдуме России оценили результаты разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байден. Говорят, что угроза войны постепенно уходит.

Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Он также ожидает результатов от переговоров США и РФ о "гарантиях безопасности".

"Надеюсь, что в январе будут дальнейшие новости, повторяю, трудно ожидать, что все желаемое осуществится, но, во всяком случае, совершенно точно угроза военного столкновения уходит постепенно вместе с этим годом", - сказал Затулин.

Напомним, в России ответили, закончится ли война на Донбассе в ближайшее время.

Отметим, Россия угрожает "принять меры", если США и НАТО не ответят на "гарантии безопасности".

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