Новый глава Всемирного банка впервые посетит Украину

Президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс прибудет в Киев в четверг, 22 августа 2019 года, с двухдневным визитом. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, это будет первый визит господина Малпасса после того, как 9 апреля 2019 года он занял должность президента Группы Всемирного банка.

По данным пресс-службы, в пятницу, 23 августа, Малпасс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он планирует встретиться с министром финансов, главой Национального банка Украины, городскими головами, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

"Во время визита господин Малпасс обсудит планы реализации в Украине экономических реформ, направленных на ускорение экономического развития и создание новых рабочих мест и более широких возможностей для народа Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мелпас был избран новым президентом Группы Всемирного банка.

Как сообщало РБК-Украина, 7 января руководитель Всемирного банка Джим Ен Ким объявил об отставке после более шести лет на этой должности.