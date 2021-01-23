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Новый глава Пентагона заверил в непоколебимой приверженности ценностям НАТО

Автор: Инна Собора

Новый министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом. Это был первый звонок на новой должности.

Об этом Остин сообщил в своем Twitter.

Глава Пентагона назвал разговор "потрясающим".

"Подтвердил непоколебимую приверженность США НАТО. Наша признательность за командную работу и актуальность, которую наши союзники вносят в миссии по всему миру", - написал Остин.

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В то же время о беседе в своем Twitter сообщил и сам Столтенберг. Он выразил надежду на тесное сотрудничество с США.

"Говорил с министром обороны США Ллойдом Остином и поздравил его с утверждением (на должности, - ред.). Отличная дискуссия о ценностях, которые мы разделяем, и проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Я надеюсь на тесное сотрудничество с ним, чтобы укрепить связь между Европой и Северной Америкой", - написал Столтенберг.

Ранее Столтенберг поприветствовал предложение Соединенных Штатов продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден будет настаивать на увеличении расходов на НАТО.

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