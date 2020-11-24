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Байден будет настаивать на увеличении расходов на НАТО, - Столтенберг

Вторник 24 ноября 2020 14:09
Байден будет настаивать на увеличении расходов на НАТО, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Автор: Андрей Козловский

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будущий президент США Джо Байден будет не менее настойчивым в требованиях к союзникам по НАТО. Он считает, что американский лидер будет настаивать на увеличении расходов на оборону.

Об этом Йенс Столтенберг заявил в интервью медиа-группе Funke.

По словам генсека, в Байдене НАТО будет иметь "сильного сторонника". Он также призвал не отказываться из-за пандемии от обязательств довести расходы на оборону до 2 процентов ВВП, и не допустить возникновения кризиса в сфере безопасности.

Столтенберг также отметил, что среди угроз, которые остаются и даже усиливаются, он назвал Россию, а также ИДИЛ.

Напомним, Йенс Столтенберг сегодня заявил, что Европейский союз не может самостоятельно обеспечить безопасность Европы. Для этого ЕС необходима военная помощь со стороны Соединенных Штатов.

Также сообщалось, что глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России.

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