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Новий глава Пентагону запевнив у непохитній відданості цінностям НАТО

Автор: Инна Собора

Новий міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенсом Столтенбергом. Це був перший дзвінок на новій посаді.

Про це Остін повідомив у своєму Twitter.

Глава Пентагону назвав розмову "приголомшливим".

"Підтвердив непохитну прихильність США до НАТО. Наша вдячність за командну роботу та актуальність, яку наші союзники вносять у місії по всьому світу", - написав Остін.

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У той же час про розмову у своєму Twitter повідомив сам Столтенберг. Він висловив надію на тісне співробітництво із США.

"Говорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном і привітав його з затвердженням (на посаді, - ред.). Відмінна дискусія про цінності, які ми поділяємо, і проблеми, з якими ми стикаємося. Я сподіваюся на тісну співпрацю з ним, щоб зміцнити зв'язок між Європою і Північною Америкою", - написав Столтенберг.

Раніше Столтенберг привітав пропозицію Сполучених Штатів продовжити Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) з Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден наполягатиме на збільшенні витрат на НАТО.

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