Новый глава Нацполиции назвал условие для легализации оружия

Легализацию оружия возможно провести только после завершения боевых действий. Об этом заявил новый глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью LB.ua.

Клименко заявил, что после завершения боевых действий нужно изъять незаконное оружие и выслушать экспертов для принятия этого решения.

"Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это - после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", - заявил Клименко.

Кроме того, Клименко считает, что Украина не готова к легализации легких наркотиков.

"Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", - отметил он.

Новый глава Нацполиции поддерживает в случае внесение изменений в законодательство легализацию проституции, "потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина заявил, что выступает против легализации оружия. По мнению президента легализация оружия в стране, где идет война, это неправильно.