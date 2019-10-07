Новий глава Нацполіції назвав умову для легалізації зброї

Легалізацію зброї можливо провести тільки після завершення бойових дій. Про це заявив новий глава Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю LB.ua.

Клименко заявив, що після завершення бойових дій потрібно вилучити незаконну зброю і вислухати експертів для прийняття цього рішення.

"Я вважаю, що перш за все потрібно вилучити незаконну зброю, а потім, можливо, провести аналіз всіх аргументів за і проти, вислухати експертів. Але все це - після того, як закінчаться бойові дії і не буде постійного джерела надходження нелегальної зброї, зате буде можливість належного контролю за легальним", - заявив Клименко.

Крім того, Клименко вважає, що Україна не готова до легалізації легких наркотиків.

"Що стосується легалізації легких наркотиків, я бачив, чим закінчується прийом легких наркотиків у дітей. Вважаю, суспільство поки до цього не готове", - зазначив він.

Новий глава Нацполіції підтримує у разі внесення змін до законодавства легалізацію проституції, "тому що ми все одно від цієї проблеми не позбудемося".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що виступає проти легалізації зброї. На думку президента легалізація зброї в країні, де йде війна, це неправильно.