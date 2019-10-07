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Новый глава Нацполиции хочет увеличить численность полицейских на местах

Новости » Политика    07.10.2019 - 09:15
Новый глава Нацполиции хочет увеличить численность полицейских на местах
Фото: Игорь Клименко (npu.gov.ua)

После возможного уменьшения количества районов в Украине полицейских может стать больше

После возможного уменьшения количества районов в Украине в рамках децентрализации полицейских на местах должно стать больше. Об этом заявил новый глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью изданию "Левый берег".

Новый глава заявил, что на сегодняшний день полиция обслуживает около 700 районов.

"Но мы уже работаем по "кустовой системе". У нас сегодня более двухсот центральных "кустовых" отделов полиции, которым подчинены отделения в населенных пунктах", - сообщил он.

Кроме этого, по его словам, после укрупнения районов на местах останутся полицейские станции.

"Однозначно, полицейских меньше стать не должно, я считаю - на местах их должно стать больше! Мы, конечно, увеличим число полицейских офицеров громады, потому что громад будет, думаю, не меньше тысячи, и в этих громадах будет по пять-шесть населенных пунктов", - заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил до 1 января 2020 года разработать и внести на рассмотрение Рады законопроекты о принципах административно-территориального устройства Украины, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства о местных выборах и т.п.

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