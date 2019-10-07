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Новий глава Нацполіції хоче збільшити чисельність поліцейських на місцях

Новини » Політика    07.10.2019 - 09:15
Новий глава Нацполіції хоче збільшити чисельність поліцейських на місцях
Фото: Ігор Клименко (npu.gov.ua)

Після можливого зменшення кількості районів в Україні поліцейських може стати більше

Після можливого зменшення кількості районів в Україні в рамках децентралізації поліцейських на місцях має стати більше. Про це заявив новий глава Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Новий голова заявив, що на сьогоднішній день поліція обслуговує близько 700 районів.

"Але ми вже працюємо за "кущовою системою". У нас сьогодні більше двохсот центральних "кущових" відділів поліції, яким підпорядковані відділення у населених пунктах", - повідомив він.

Крім цього, за його словами, після укрупнення районів на місцях залишаться поліцейські станції.

"Однозначно, поліцейських менше стати не має, я вважаю - на місцях їх має бути більше! Ми, звичайно, збільшимо кількість поліцейських офіцерів громади, бо громад буде, думаю, не менше тисячі, і в цих громадах буде по п'ять-шість населених пунктів", - заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом доручив до 1 січня 2020 року розробити і внести на розгляд Ради законопроекти про засади административно-територіального устрою України, про внесення змін у деякі закони України щодо вдосконалення законодавства про місцеві вибори і т. п.

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