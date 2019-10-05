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Новое админтеррустройство Украины планируют распространять на Крым и Донбасс

Новости » Политика    05.10.2019 - 16:58
Новое админтеррустройство Украины планируют распространять на Крым и Донбасс
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Документ готовят депутаты из фракции "Слуга народа"

Новое административно-территориальное устройство Украины в рамках децентрализации планируют распространять, в том числе, на временно неподконтрольные территории - Крым и Донбасс. Об этом сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что, согласно дорожной карте децентрализации, до конца ноября будет подготовлен проект нового административно-территориального устройства страны и начнется его обсуждение.

Корниенко отметил, что для проведения децентрализации необходимо внести изменения в Конституцию, после чего можно будет подавать в парламент соответствующие законопроекты, в частности, о префектах.

"Мы будем принимать административно-территориальное устройство всей страны, в том числе Крыма, Луганской и Донецкой областей полностью. Есть все эти районы, все рассчитано. Тут вопрос будет, конечно, когда это начнет реально действовать", - сказал он.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" неоднократно заявили, что местные выборы состоятся после реформы децентрализации.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил до 1 января 2020 года разработать и внести на рассмотрение Рады законопроекты о принципах административно-территориального устройства Украины, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства о местных выборах и т.п.

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Новости Украины выборыдецентрализацияСлуга народа
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