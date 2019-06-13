Новий глава МЗС Молдови відкликав посла в США

Фото: Христина Балан (ru.sputnik.md)

Посла звинуватили в інформуванні влади США з позиції Демократичної партії

Новий міністр закордонних справ Молдови Микола Попеску прийняв рішення відкликати посла в США Христину Балан. Про це повідомляє Infotag.



Він пояснив, що це пов'язано з її діяльністю у Вашингтоні, оскільки вона "інформувала владу США з позиції Демократичної партії".

"Це неприпустимо, молдавські дипломати надалі будуть представляти країну, а не окремі партії", - заявив Попеску.

Напередодні ЗМІ повідомили про те, що Демократична партія поширює в США звернення, в якому стверджує, що нова влада республіки "діє в інтересах Москви". Документ поширюється через посольство Молдови в США від імені уряду.



Посол РМ США Крістіна Балан сказала журналістам, що "не передавала американським партнером ніяких листів за підписом Демпартії", а представляє у Вашингтоні "уряд Філіпа".

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США закликав всі партії Молдови проявити стриманість і врегулювати політичну кризу шляхом переговорів.

Відзначимо, 7 червня Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про необхідність розпуску парламенту країни через нездатність депутатів сформувати уряд. Президент країни Ігор Додон не підписав цей указ, пояснивши це можливістю компромісу.

Молдавський парламент, всупереч рішенню суду про його розпуск, проголосував за обрання главою уряду лідера партії "Дія і солідарність" Майї Санду. Після цього Павло Філіп, якого Конституційний суд країни визначив тимчасово виконуючим обов'язки президента Молдови, видав указ про розпуск парламенту країни.