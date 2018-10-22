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Новый глава МИД Чехии раскритиковал Польшу и Венгрию

Новости » Политика    22.10.2018 - 21:31
Фото: Томаш Петршичек (radio.cz)
Фото: Томаш Петршичек (radio.cz)

Также Петршичек решительно отверг возможность отмены санкций ЕС против России

Новый министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек раскритиковал "авторитарные тенденции в Польше и Венгрии". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sueddeutsche Zeitung.

"Мы не хотим никаких альтернатив для либеральной демократии, или же управляемой демократии или нелиберальной демократии", - сказал глава чешского МИД.

"Среди партнеров и союзников хорошим обычаем является не только поддержка друг друга, но также разговор о том, что мы оцениваем не только положительно", - отметил Петршичек, говоря о критике в адрес Польши в рамках Вышеградской четверки из-за изменений в судебной системе страны.

Петршичек назвал Чехию частью "союза мультилатералистов", который продвигает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Мы хотим активно развивать либеральный мировой порядок. Мы будем союзниками Германии в этом", - сказал он.

Петршичек также "четко отмежевался от популистских и евроскептических взглядов" президента Чехии Милоша Земана и премьера этой страны Андрея Бабиша, говорится в материале.

Он решительно отверг возможность отмены санкций ЕС против России. По словам министра, Москва не выполнила договоренностей по Украине.

Отметим, 16 октября Министерство иностранных дел Чехии возглавил нынешний заместитель главы чешского внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек.  В мае 2018 глава МИД Чехии Мартин Стропницкий покинул пост. 

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