Новий глава МЗС Чехії розкритикував Польщу та Угорщину

Фото: Томаш Петршичек (radio.cz)

Також Петршичек рішуче відкинув можливість скасування санкцій ЄС проти Росії

Новий міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек розкритикував "авторитарні тенденції у Польщі та Угорщини". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sueddeutsche Zeitung.

"Ми не хочемо жодних альтернатив для ліберальної демократії або ж керованої демократії чи нелиберальной демократії", - сказав глава чеського МЗС.

"Серед партнерів і союзників добрим звичаєм є не тільки підтримка один одного, але також розмова про те, що ми оцінюємо не тільки позитивно", - зазначив Петршичек, говорячи про критику на адресу Польщі в рамках Вишеградської четвірки через зміни у судовій системі країни.

Петршичек назвав Чехію частиною "союзу мультилатералістов", який просуває міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

"Ми хочемо активно розвивати ліберальний світовий порядок. Ми будемо союзниками Німеччини в цьому", - сказав він.

Петршичек також "чітко відмежувався від популістських і євроскептических поглядів" президента Чехії Мілоша Земана і прем'єра цієї країни Андрія Бабіша, йдеться в матеріалі.

Він рішуче відкинув можливість скасування санкцій ЄС проти Росії. За словами міністра, Москва не виконала домовленостей по Україні.

Відзначимо, 16 жовтня Міністерство закордонних справ Чехії очолив нинішній заступник глави чеського зовнішньополітичного відомства Томаш Петршичек. У травні 2018 глава МЗС Чехії Мартін Стропніцкій залишив посаду.