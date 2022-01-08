Новый Galaxy S21 FE и рекорд стоимости Apple. Главное из мира технологий

Южнокорейская компания Samsung начала продажи фанатского смартфона Galaxy S21 FE, выход которого ожидался еще в прошлом году. Капитализация Apple достигла рекордной отметки в 3 трлн долларов, а Google анонсировал новые функции в мобильной ОС Android.
РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий.
Samsung представил фанатскую версию флагмана Galaxy S21, которая получила приставкой FE. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 888, имеет 6 ли 8 ГБ оперативной памяти, экран диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 120 Гц.
На задней крышке смартфона разместился модуль основной камеры с датчиками на 12, 12 и 8 мегапикселей, разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп, емкость аккумулятора - 4500 мАч. Из особенностей смартфона стоит отметить пыле- и влагозащиту по стандарту IP68.
Устройство уже доступно в украинской рознице, стоимость стартует от 21 999 гривен.
Фото: Samsung Galaxy S21 FE (samsung.com)
На выставке CES 2022 Google анонсировал несколько новых функций для устройств под управлением Android. В частности, Google Fast Pair позволяет быстро подключать беспроводные наушники, просто разместив их рядом с смартфоном или планшетом. При открытии зарядного кейса на мобильном гаджете появляется автоматическое уведомление с предложением установить связь.
Кроме того, расширяются возможности функции обмена данными Nearby Share. Ранее она работала только между гаджетами на Android, но в ближайшее время ее будут поддерживать компьютеры на Windows. Это позволит быстро передавать разные файлы по беспроводному соединению.
Китайская компания Xiaomi запатентовала сканер отпечатков пальцев, который срабатывает в любом месте по всей площади экрана смартфона. Технически он представляет собой специальную подложку из инфракрасных светодиодов.
Как только пользователь прикасается к дисплею, датчики в соответствующем месте сканируют текстуру отпечатка. После отражения от пальца ИК-приемники регистрируют полученный рисунок, сравнивая его с ранее сохраненным в памяти, и разрешают либо запрещают доступ к гаджету.
Впервые в истории капитализация одной компании достигла отметки в 3 трлн долларов. На этой неделе акции Apple подорожали еще на 3%, что позволило ей достичь рекордной стоимости.
Отметим, только в прошлом году акции Apple прибавили почти 40%. Ее капитализация достигла 1 трлн долларов еще в августе 2018 года. Еще примерно два года понадобилось, чтобы пробить отметку в 2 трлн.
Для сравнения нынешняя капитализация Apple равна примерно 20 ВВП Украины.
Курс биткойна опустился до 41 000 долларов за монету, в последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне в сентябре 2021 года.
Падение произошло после того, как протоколы декабрьского заседания Федеральной резервной системы США указали на вероятность более раннего и быстрого повышения процентной ставки, чем ожидалось.
Кроме того, на курс криптовалют повлияла ситуация с массовыми протестами и беспорядками в Казахстане. Примечательно, что на Казахстан приходится 18,1% хешрейта биткойна.
Китай опубликовал новые фото Марса, сделанные зондом "Тяньвэнь-1". На кадрах можно увидеть сам орбитальный аппарат, поверхность Красной планеты, которая состоит из сухого и водяного льда, и марсоход "Чжуронг".
Фото: новые фотографии Красной планеты (cnsa.gov.cn)