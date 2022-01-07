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Стоимость биткоина упала до уровня прошлого сентября: что произошло

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Пятница 07 января 2022 17:29
Стоимость биткоина упала до уровня прошлого сентября: что произошло Фото: курс биткоина резко обвалился (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 7 января, курс биткоина достиг уровня сентября 2021 года. Стоимость криптовалюты продолжила падать и опустилась ниже 42 тысячи долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Биткоин потерял в стоимости 4,9%, дойдя до отметки 41 008 долларов. Вместе с биткоином упала и другая криптовалюта - Ethereum, но на 9% - до 3 127 долларов. Это также самый низкий уровень с 30 сентября 2021 года.

Как объясняют в Bloomberg, падение произошло после того, как протоколы декабрьского заседания ФРС США указали на вероятность более раннего и быстрого повышения процентной ставки, чем ожидалось. Также на курс криптовалют повлияла ситуация в Казахстане.

Напомним, курс биткоина начал падать на фоне протестов в Казахстане.

Как писало РБК-Украина, на Казахстан приходится 18,1% хешрейта биткоина.

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