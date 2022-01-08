Новий Galaxy S21 FE і рекорд вартості Apple. Головне зі світу технологій

Поповнення в лінійці Galaxy S21

Samsung представив фанатську версію флагмана Galaxy S21, яка отримала приставку FE. Смартфон побудовано на базі процесора Snapdragon 888, має 6 чи 8 ГБ оперативної пам'яті, екран діагоналлю 6,4 дюйма з частотою оновлення 120 Гц.

На задній кришці смартфона розмістився модуль основної камери з датчиками на 12, 12 і 8 мегапікселів, роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп, ємність акумулятора - 4500 мАг. З особливостей смартфона варто відзначити пило- і вологозахист за стандартом IP68.

Пристрій вже доступний в українському роздробі, вартість стартує від 21 999 гривень.

Фото: Samsung Galaxy S21 FE (samsung.com)

Нові функції Android

На виставці CES 2022 Google анонсував кілька нових функцій для пристроїв під управлінням Android. Зокрема, Google Fast Pair дозволяє швидко підключати бездротові навушники, просто розмістивши їх поруч із смартфоном або планшетом. При відкритті зарядного кейса на мобільному гаджеті з'являється автоматичне повідомлення з пропозицією встановити зв'язок.

Крім того, розширюються можливості функції обміну даними Nearby Share. Раніше вона працювала тільки між гаджетами на Android, але найближчим часом її будуть підтримувати комп'ютери на Windows. Це дозволить швидко передавати різні файли по бездротовому з'єднанню.

Xiaomi запатентувала сканер відбитків пальців на весь екран

Китайська компанія Xiaomi запатентувала сканер відбитків пальців, який спрацьовує в будь-якому місці по всій площі екрану смартфона. Технічно він являє собою спеціальну підкладку з інфрачервоних світлодіодів.

Як тільки користувач торкається дисплея, датчики у відповідному місці сканують текстуру відбитка. Після цього ІЧ-приймачі реєструють отриманий малюнок, порівнюючи його з раніше збереженим в пам'яті, і дозволяють або забороняють доступ до гаджету.

Капіталізація Apple досягла рекордної позначки

Вперше в історії капіталізація однієї компанії досягла позначки в 3 трлн доларів. На цьому тижні акції Apple подорожчали ще на 3%, що дозволило їй досягти рекордної вартості.

Відзначимо, тільки в минулому році акції Apple додали майже 40%. Її капіталізація досягла 1 трлн доларів ще в серпні 2018 року. Ще приблизно два роки знадобилося, щоб пробити позначку в 2 трлн.

Для порівняння нинішня капіталізація Apple дорівнює приблизно 20 ВВП України.

Біткойн обвалився до вересневих значень

Курс біткойна опустився до 41 000 доларів за монету, в останній раз криптовалюта торгувалася на цьому рівні у вересні 2021 року.

Падіння відбулося після того, як протоколи грудневого засідання Федеральної резервної системи США вказали на ймовірність більш раннього і швидкого підвищення процентної ставки, ніж очікувалося.

Крім того, на курс криптовалют вплинула ситуація з масовими протестами і заворушеннями в Казахстані. Примітно, що на Казахстан припадає 18,1% хешрейта біткойна.

Фото поверхні Марса

Китай опублікував нові фото Марса, зроблені зондом "Тяньвень-1". На кадрах можна побачити сам орбітальний апарат, поверхню Червоної планети, яка складається з сухого і водяного льоду, і марсохід "Чжуронг".

Фото: нові фотографії Червоної планети (cnsa.gov.cn)