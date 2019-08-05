Новый форвард "Динамо" отправился с командой на матч против "Брюгге"

Всего в заявке 22 футболистов
Киевское "Динамо" отправилось в Бельгию на первый матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов с местным "Брюгге". Об этом сообщается в Twitter "бело-синих".
На предстоящий матч отправился новичок команды - нападающий Жерсон Родригес, который подписал контракт всего три дня назад и еще не дебютировал за киевлян. Отметим, что в Бельгию не отправились чемпионы мира U-20 Денис Попов и Георгий Цитаишвили, а также Николай Шапаренко.
Всего в составе делегации 22 футболиста:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет
Защитники: Виталий Миколенко, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский
Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин
Матч между бельгийской и киевской командами начнется завтра в 21:30 по киевскому времени.
Напомним, "Брюгге" накануне матча с "Динамо" усилился вратарем "Ливерпуля".