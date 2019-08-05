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"Брюгге" накануне матча с "Динамо" усилился вратарем "Ливерпуля"

Новости » Спорт    05.08.2019 - 09:51
"Брюгге" накануне матча с "Динамо" усилился вратарем "Ливерпуля"
Фото: Симон Миньоле (twitter.com/ClubBrugge)

Соглашение рассчитано на 5 лет

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле стал игроком "Брюгге". Об этом сообщает официальный сайт бельгийской команды. 

Вице-чемпион Бельгии заключил с 31-летним игроком 5-летний контракт. По информации СМИ, бельгийский клуб заплатил за вратаря 6 миллионов фунтов.

Миньоле присоединился к команде накануне противостояния с киевским "Динамо" в рамках 3 раунда квалификации Лиги чемпионов. Таким образом, "Брюгге" должен успеть заявить вратаря.

В прошлом сезоне бельгиец претендовал лишь на роль резервного голкипера "Ливерпуля", сыграв за "красных" только два матча.

Первый матч против "Брюгге" - "Динамо" состоится в Бельгии 6 августа в 21:30. Ответная встреча будет сыграна в Киеве 13 августа в 20:30. 

Напомним, "Динамо" в свою очередь усилилось нападающим сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом.

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