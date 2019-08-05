Новий форвард "Динамо" відправився з командою на матч проти "Брюгге"

Київське "Динамо" вирушило до Бельгії на перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з місцевим "Брюгге". Про це повідомляється в Twitter "біло-синіх".

На майбутній матч відправився новачок команди - нападник Жерсон Родрігес, який підписав контракт всього три дні тому і ще не дебютував за киян. Зазначимо, що в Бельгію не вирушили чемпіони світу U-20 Денис Попов та Георгій Цітаішвілі, а також Микола Шапаренко.

Всього у складі делегації 22 футболісти:

Голкіпери: Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет

Захисники: Віталій Миколенко, Йосип Піварич, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Мохаммед Кадірі, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський

Форварди: Фран Соль, Жерсон Родрігес, Артем Бєсєдін

Матч між бельгійською і київською командами розпочнеться завтра о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, "Брюгге" напередодні матчу з "Динамо" підсилився воротарем "Ліверпуля".