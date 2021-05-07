Новый формат Лиги чемпионов: что изменится с 2024 года

УЕФА с сезона 2024/2025 меняет формат самого престижного футбольного турнира Европы - Лиги чемпионов. Количество команд увеличится до 36, а также полностью изменится формат группового этапа турнира.
Подробнее о том, что изменится - в материале РБК-Украина.
Сейчас в ЛЧ участвуют 32 команды. С 2024 года количество участников увеличится до 36. При этом исчезнут привычные 8 групп по 4 команды - теперь будет одна общая турнирная таблица со всеми участниками. Количество матчей увеличится с 125 о 255, при этом каждая команда на групповой стадии сыграет не 6 игр против трех команд, а 10 матчей и все против различных соперников (5 дома, 5 на выезде).
"Так клубы смогут проверить силы против более широкого круга соперников, а у болельщиков будет больше шансов увидеть встречи топ-клубов на более ранней стадии. Новый формат должен привести к тому, что турнирная мотивация будет сохраняться до самого последнего игрового дня", - объясняют такие изменения в УЕФА.
Еще четыре места в ЛЧ будут распределены по трем критериям:
Соперники будут определяться путем жеребьевки. Команды из первой корзины сыграют 2 матча с другими клубами своей и четвертой корзин, и по 3 матча с командами из второй и третьей. Клубы из четвертой корзины имеют аналогичный расклад. А вот из второй и третьей корзин - будут чаще играть с представителям корзин №1 и №4.
При этом на групповой стадии не могут играть между собой клубы из одной страны, а также команды не могут встречаться дважды между собой.
По результатам всех матчей составляется общая турнирная таблица. Восемь лучших команд общего этапа напрямую проходят в 1/8 финала. Клубы, занявшие с 9-го по 24-е место, проведут стыковые матчи за право выхода в 1/8 финала. Места с 9-го по 16-е будут сеяными и сыграют с командами, которые заняли с 17-го по 24-е места. Клубы, которые заняли места с 25-го и ниже, прекращают выступления в еврокубках.
Начиная с 1/8 финала турнир будет проводиться по старому формату - вплоть до финала пары играют между собой два матча, финал состоит из одного поединка.
Напомним, решение об изменении формата Лиги чемпионов было принято УЕФА на фоне создания Суперлиги Европы. Этот турнир пытались создать 12 топ-клубов Европы, однако после анонса нового турнира клубы стали массово отказываться от участия из-за санкций со стороны УЕФА и протестов фанатов.
Также сообщалось, что со следующего сезона УЕФА запускает новый турнир - Лигу конференций. Подробнее о турнире и о том, кто от Украины может в нем участвовать - в материале РБК-Украина.