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Новый антирекорд: в мире впервые зарегистрировали более 400 тысяч заражений коронавирусом

Автор: Надежда Собенко

За сутки, 16 октября, в мире COVID-19 обнаружили 412 609 случаев заражения коронавирусом. Более шести тысяч пациентов умерли.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer

В странах Европы обнаружили 153 тысячи больных.

В Европе лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Россия и Украина, которая занимает 11 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.

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Лидерами регионального антирейтинга по общему числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

В общем в мире зафиксировано 39,5 млн случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 29,6 млнчеловек. Более 1,1 млн пациентов умерли.

Напомним, что в Украине новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в течение суток. На 16 октября выявлено 5992 тысячи новых случаев, За минувшие сутки от вируса умерли 106 человек, всего в стране 5408 жертв COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в стране в шести областях больничные койки для лечения коронавируса заполнены на более чем 70%.

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