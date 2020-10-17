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Новий антирекорд: у світі вперше зареєстрували понад 400 тисяч заражень коронавірусом

Автор: Надія Собенко

З добу,16 жовтня, у світі COVID-19 виявили 412 904 випадків зараження коронавірусом. Понад шість тисяч пацієнтів померло.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

В країнах Європи виявили 153 тисячі нових хворих .

В Європі лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Велика Британія, Росія та Україна, яка займає 11 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна перебуває на 16-му місці.

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Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Велика Британія. Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Загалом у світі зафіксовано 39,5 млн випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 29,6 млн людей. Понад 1,1 млн пацієнтів померло.

Нагадаємо, в Україні новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус протягом доби. На 16 жовтня виявлено 5992 тисячі нових випадків, За минулу добу від вірусу померло 106 осіб, всього в країні 5408 жертв COVID-19.

Також РБК-Україна повідомляло, що в країні в шести областях лікарняні ліжка для лікування коронавірусу заповнені на більш ніж 70%.

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